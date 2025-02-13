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Актуальное интервью | Виктор Гутько

13.02.2025

5 февраля Глава государства подписал Указ №50 о строительстве Национального исторического музея Беларуси и парка Народного единства. - Почему самое внушительные фонды страны так долго ждали помещения ? - Когда планируют завершить строительство? - Какая история нашей страны за несколько веков разместится в одном здании? Об этом и не только "Актуальное интервью" с председателем Комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Республика Беларусь, главным архитектором Минска Виктором Гутько.

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Актуальное интервью | Виктор Гутько

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