Актуальное интервью | Виктория Агафонова 08.02.2025

Выставка "Моя Беларусь" привлекла более 400 тысяч посетителей за месяц. Организаторы, включая ключевые министерства и регионы, смогли создать интерактивную атмосферу, интересную для молодежи. - Что способствовало такому высокому интересу со стороны посетителей? - Как выставка повлияла на восприятие Беларуси у иностранных гостей? - Какие локации и активности оказались наиболее популярными? Об этом и не только в "Актуальном интервью" рассказала Виктория Агафонова, заместитель директора по выставочной деятельности НВЦ "БелЭкспо".