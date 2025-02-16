Международные расчеты - одна из важных составляющих коммерческой деятельности. 🔺Всем банкам Беларуси нужно доверять. 🔺Белорусским предприятиям интересны далекие рынки. 🔺Доля международных расчётов в долларах уменьшается. Подробности — в новом выпуске проекта "Актуальное интервью".

Актуальное интервью | Виталий Вабищевич

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