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Актуальное интервью | Владимир Корнилов
13.03.2025
Какие изменения произошли в позиции Украины и как это влияет на переговорный процесс? Об этом в программе "Актуальное интервью" поговорили с Владимиром Корниловым, политическим обозревателем медиагруппы "Россия сегодня". - Какова роль США в текущих переговорах и какие интересы они преследуют? - В чем заключаются соприкосновения между Россией и США во всех последних событиях? - Какие вызовы стоят перед Россией и Беларусью в условиях нынешней международной политики?
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20 видео
Актуальное интервью | Владимир Корнилов13.03.2025
Актуальное интервью | Александр Карлюкевич13.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Карпович13.03.2025
Актуальное интервью | Вероника Соловьева12.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Дулова11.03.2025
Актуальное интервью | Лариса Шибко10.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Караник10.03.2025
Актуальное интервью | Елена Болигатова09.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Богданович09.03.2025
Актуальное интервью | Ирина Костевич07.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Кочанова07.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мелешкин05.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рогожник04.03.2025
Актуальное интервью | Артур Карпович04.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рингевич04.03.2025
Актуальное интервью | Мира Тэрада04.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Серебряков02.03.2025
Актуальное интервью | Василий Прозоров02.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Морозов02.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Жалдыбин01.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Корнилов
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