Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Вопрос номер одинСкажинемолчиРазговор у ПрезидентаАктуальное интервьюИнтервью Президента Республики БеларусьВеремейчик: откровения боевика

Актуальное интервью | Владимир Корнилов

13.03.2025

Какие изменения произошли в позиции Украины и как это влияет на переговорный процесс? Об этом в программе "Актуальное интервью" поговорили с Владимиром Корниловым, политическим обозревателем медиагруппы "Россия сегодня". - Какова роль США в текущих переговорах и какие интересы они преследуют? - В чем заключаются соприкосновения между Россией и США во всех последних событиях? - Какие вызовы стоят перед Россией и Беларусью в условиях нынешней международной политики?

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Владимир Корнилов

Похожие программы