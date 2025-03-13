Какие изменения произошли в позиции Украины и как это влияет на переговорный процесс? Об этом в программе "Актуальное интервью" поговорили с Владимиром Корниловым, политическим обозревателем медиагруппы "Россия сегодня". - Какова роль США в текущих переговорах и какие интересы они преследуют? - В чем заключаются соприкосновения между Россией и США во всех последних событиях? - Какие вызовы стоят перед Россией и Беларусью в условиях нынешней международной политики?

Актуальное интервью | Владимир Корнилов

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