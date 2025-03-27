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Актуальное интервью | Владимир Можейко
27.03.2025
"По итогам года летальность от инсульта уменьшилась на 6,8%, а летальность от острого инфаркта миокарда уменьшилась на 11%" Об этом рассказал Владимир Можейко Главный врач Островецкой центральной районной клинической больницы О цифровизации в медицине, повышении зарплат и пациентах — смотрите в "Актуальном интервью"
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Актуальное интервью | Владимир Можейко
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