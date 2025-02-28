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Актуальное интервью | Владимир Привалов
28.02.2025
Как Гомель превращается в город возможностей для своих жителей. Владимир Привалов, председатель Гомельского городского исполнительного комитета, рассказал про ключевые изменения, произошедшие в городе за последний год. - Какие основные вызовы стоят перед управлением полумиллионным городом? - Какие социальные и экономические проекты оказали наибольшее влияние на благосостояние граждан? - Как цифровые технологии изменили подход к взаимодействию с населением?
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Актуальное интервью | Владимир Привалов
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