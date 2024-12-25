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Актуальное интервью | Юлия Абухович
25.12.2024
Экономический итог 2024 | Товарооборот с Россией | Социальная поддержка Беларусь наращивает потенциал экономического развития! Об этом рассказала старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь" Юлия Абухович. В интервью она поделилась своим мнением о текущей электоральной кампании, отметив единство граждан и их доверие к действующему Главе государства. - Беларусь - сложная экономика. Где востребованы наши товары? - Перспективы сотрудничества в рамках БРИКС - Стратегическое партнёрство с Россией - Что является основой развития страны?
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