Актуальное интервью | Юрий Назаренко 10.01.2025

За последний год количество нелегалов на границе снизилось. Об этом рассказал Первый замминистра внутренних дел Республики Беларусь, начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко. - Миграционный кризис на границе Беларуси. Есть ли его какие-либо пути разрешения? - Какая страна чаще всего идёт на контакты? И как наша страна борется с нелегальной миграцией? - Что иностранцам даёт белорусское гражданство, для чего они получают, почему и зачем это надо?