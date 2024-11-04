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Александр Вулин: Однополярное мироустройство приведет всех к третьей мировой

04.11.2024

Какую роль играют двойные стандарты Запада в современных международных отношениях? Об этом поговорили с Александром Вулиным, заместителем председателя правительства Сербии. - Почему однополярный мир достиг своего предела? - Какие шаги должны предпринять великие державы для обеспечения стабильности? - Какова перспектива вступления Сербии в БРИКС и что это значит для страны в контексте альтернативы Евросоюзу?

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Александр Вулин: Однополярное мироустройство приведет всех к третьей мировой