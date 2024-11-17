Алексей Беляев: Беларусь создала островок безопасности и стабильности 17.11.2024

О ключевых аспектах текущего электорального периода в Беларуси и его влиянии на международные отношения рассказал Алексей Беляев, декан факультета журналистики БГУ. - Как изменилось общественное настроение в Беларуси по сравнению с предыдущими выборами? - Каково значение диалога с Европейским Союзом в условиях исторических напряжений? - Как возвращение Дональда Трампа к власти в США может повлиять на политическую ситуацию в Европе?