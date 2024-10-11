Актуальное интервью | Евгений Люлин 11.10.2024

Для Беларуси и России важны двухсторонние отношения, но также нашим государствам важно выступать с едиными целями, задачами на международных площадках. Председатель Законодательного собрания Нижегородской области России Евгений Люлин рассказал, какие сегодня главные международные парламентские площадки, где голос и Беларуси, и России должен всегда звучать.