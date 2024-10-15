Актуальное интервью | Сергей Кравцов 15.10.2024

Кукуруза в Беларуси: свои сорта, свои гибриды, своя технология. - Обеспечение продовольственной безопасности страны. - Конкурентоспособность белорусских гибридов кукурузы. - Чего ожидать от урожая нынешнего года? Подробности в "Актуальном интервью" рассказал гендиректор НПЦ НАН Беларуси по земледелию Сергей Кравцов.