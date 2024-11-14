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Белорусы в "Торпедо" | Поддержка Президента | Аншлаг на Минск-арене

14.11.2024

В хоккее самое главное — терпение, дать возможность ошибаться, ошибки исправлять и двигаться дальше! 🔹Хоккей на первых полосах жизни. 🔹Поддержка болельщиков. 🔹 Площадки и ледовые дворцы Беларуси. Смотрите "Актуальное интервью" с главным тренером ХК "Торпедо" (Нижний Новгород) Игорем Ларионовым.

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Белорусы в "Торпедо" | Поддержка Президента | Аншлаг на Минск-арене