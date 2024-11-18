Белорусы зарубежья: "Радзiма" в Эстонии объединяет около 200 человек | Сохранение самоидентичности 18.11.2024

Любовь к Беларуси - на всю жизнь. И особенно остро это чувствуешь, когда покидаешь Родину. Как наши соотечественник сохраняют культуру и традиции? В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" подробности рассказала Председатель Белорусского центра учёбы и развития EVA-Studiorum Нина Пээрна. А так же: - Почему вдали от дома люди начинают сильнее ценить Родину? - Безвиз - новая визитная карточка страны - Что иностранцы привозят из Беларуси?