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Беречь мир - завет белорусской дипломатии | Как выборы в США повлияют на мир?

01.11.2024

Беларусь подтверждает высокий уровень дипломатической активности. Об этом в проекте "Актуальное интервью" заявил российский политолог Дмитрий Тренин. • Прочность мира - это гарантия от новых войн? • Почему так важно выстраивать отношения с Китаем? • Каким будет мир после геополитической трансформации?

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Беречь мир - завет белорусской дипломатии | Как выборы в США повлияют на мир?