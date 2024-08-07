Актуальное интервью | Фейсал Микдад

Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасна. Нужно быть готовым к любому сценарию. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал министр иностранных дел Сирии.



Фейсал Микдад общался в Иране с убитым главой политбюро ХАМАС и в вечернем эфире вспомнит ту встречу.



