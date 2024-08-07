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Актуальное интервью | Фейсал Микдад
07.08.2024
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21 видео
Актуальное интервью | Фейсал Микдад07.08.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Рачков06.12.2024
Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Виссарионов03.12.2024
Актуальное интервью | Роман Головченко02.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Мательский02.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Пархамович02.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Кочанова29.11.2024
Актуальное интервью | Никита Белеченко28.11.2024
Актуальное интервью | Павел Муравейко28.11.2024
Актуальное интервью | Алексей Леонков28.11.2024
Актуальное интервью | Андрей Василевич28.11.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина26.11.2024
Актуальное интервью | Юлия Бердникова25.11.2024
Актуальное интервью | Наталья Лаптева25.11.2024
Актуальное интервью | Элеонора Качаловская24.11.2024
Актуальное интервью | Артем Ткач23.11.2024
Актуальное интервью | Фейсал Микдад
Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасна. Нужно быть готовым к любому сценарию. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал министр иностранных дел Сирии.
Фейсал Микдад общался в Иране с убитым главой политбюро ХАМАС и в вечернем эфире вспомнит ту встречу.
- Обсудим не только конфликт на Ближнем Востоке, но и миграционный кризис.
- Что скажет глава внешнеполитического ведомства Сирии тем, кто обманывает его граждан, заманивая райскими условиями в Европу, а затем убивает у границ Беларуси.
- И сирийско-белорусские отношения: про дружбу, поддержку и общие цели.