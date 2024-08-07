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Актуальное интервью | Фейсал Микдад

07.08.2024

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Актуальное интервью | Фейсал Микдад

Ситуация на Ближнем Востоке взрывоопасна. Нужно быть готовым к любому сценарию. Об этом в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал министр иностранных дел Сирии.

Фейсал Микдад общался в Иране с убитым главой политбюро ХАМАС и в вечернем эфире вспомнит ту встречу.

  • Обсудим не только конфликт на Ближнем Востоке, но и миграционный кризис.
  • Что скажет глава внешнеполитического ведомства Сирии тем, кто обманывает его граждан, заманивая райскими условиями в Европу, а затем убивает у границ Беларуси.
  • И сирийско-белорусские отношения: про дружбу, поддержку и общие цели.