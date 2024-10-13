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Чего удалось достичь "Великому камню" за 10 лет и насколько он востребован

13.10.2024

"Великий камень" стал востребованной площадкой для производителей! - Чего удалось достичь за прошедшие практически вот уже 10 лет? - Польша стала логистическим тупиком. Как это сегодня отражается на деятельности "Великого камня"? - Готов ли Великий Камень стать логистическим хабом для транспортно-логистического маршрута Север-Юг.

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Чего удалось достичь "Великому камню" за 10 лет и насколько он востребован