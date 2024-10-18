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Что объединяет Беларусь и Пакистан? | Положительное торговое сальдо

18.10.2024

Беларусь и Пакистан объединяют общие интересы в экономике. В 2023 году товарооборот между странами вырос на 80%. Все подробности рассказал чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Пакистане Андрей Метелица. - Почему важно работать под запросы покупателя? - Экспорт образовательных услуг - Конкурентноспособность на рынке Пакистана

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Что объединяет Беларусь и Пакистан? | Положительное торговое сальдо