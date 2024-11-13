Дажынкi - 2024 | Продовольственная безопасность | Урожайные цифры 13.11.2024

Красиво, ярко, торжественно катится по стране фестиваль ярмарка "Дажынкi". Белорусы в этом году собрали достойный урожай. Об этом и не только в проекте "Актуальное интервью" мы поговорили с Председателем Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению Леонидом Зайцем. 🔺На смену привычному сельскому хозяйству приходит агробизнес. 🔺До конца 2025 года Беларусь намерена выполнить первоочередные задачи по мелиорации.