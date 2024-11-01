Деградация дипломатии | Миграционный кризис | Безопасность в мире 01.11.2024

Сегодня идёт формирование нового миропорядка, и Беларусь, как авторитетное государство и площадка для масштабных международных встреч и конференций - послужит делу лучшего понимания друг друга. Об этом заявил Игорь Коротченко Директор Каспийского института стратегических исследований. • Вклад Беларуси в строительство нового фундамента безопасности • Деградация понятия "дипломатия". Возможно ли её возродить? • Институты ОБСЕ и ООН? Способны ли они возродиться или эти институты уже совершенно бесполезны?