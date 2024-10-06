Актуальное интервью | Андрей Гончар 06.10.2024

Благодаря работе архивистов мы можем сегодня посмотреть кадры многовековой истории нашей страны. Они сегодня отмечают профессиональный праздник. Поздравления принимает и архив кинофотофонодокументов. Хранилище в Дзержинске - это 383 тыс. фактов национальной истории. Ведут летопись с 1870 года. Этим годом датируется и самый ранний фотодокумент. Из более чем 60 тыс. единиц хранения кинодокументов пока оцифровано 10 %. Работа ведется ежедневно. Зато для пользователей в открытом доступе почти все электронные фото-, фоно- и видеодокументы. Каждый экземпляр просматривается вручную с начала 2000-х. Гость нового выпуска "Актуального интервью" - директор Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов Андрей Гончар.