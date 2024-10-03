Актуальное интервью | Вадим Скрипченко 03.10.2024

Для нашего футбола спустя шесть лет попасть в основной раунд Лиги Конференции - престижно. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал главный тренер ФК "Динамо" Вадим Скрипченко. 🔹Насколько белорусская команда готова выкладываться в предстоящих матчах? 🔹Можно ли из "Динамо" сделать БАТЭ времен выступления в Лиге чемпионов? 🔹А также о талантливых футболистах, престиже белорусского футбола и его развитии.