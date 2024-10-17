Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Актуальное интервью | Динара Смольская

17.10.2024

Героиня нашего интервью - олимпийская чемпионка по биатлону 2018 года Динара Смольская. - Первые шаги в биатлоне - Обновленный лыжно-биатлонный комплекс в Чаусах

Выпуски

21 видео

Актуальное интервью | Динара Смольская