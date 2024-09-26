Актуальное интервью | Томаш Шмидт 26.09.2024

- Двусторонние отношения Польши и Беларуси - Будет ли между странами налажен контакт? - Чем польским властям так насолил белорусский безвиз? Об этом и многом другом - в "Актуальном интервью" с польским диссидентом, экс-судьей Томашем Шмидтом.