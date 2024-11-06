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Единая промышленная политика Беларуси и России | Производство тракторов

06.11.2024

Совместно с белорусами мы работаем над качеством тракторов! Об этом заявил Сергей Серебряков, Председатель правления Союза промышленников "Прогресс", гендиректор ГК "Кировский завод" (Россия).

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Единая промышленная политика Беларуси и России | Производство тракторов