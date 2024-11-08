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Фабио Масса | Показ фильма "Всеобщая гармония" | Мастер-класс в БГАИ от режиссёра

08.11.2024

Фабио Масса - итальянский актёр, режиссёр, продюсер. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили о фильме "Всеобщая гармония". - Почему Фабио решил принять участие в фестивале и приехать в Минск? - Идея и сюжет фильма - Мастер-класс в БГАИ

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Фабио Масса | Показ фильма "Всеобщая гармония" | Мастер-класс в БГАИ от режиссёра