Актуальное интервью | Александр Богданович 07.10.2024

Об успехах в белорусском хоккее мы поговорили с председателем Федерации хоккея Республики Беларусь Александром Богдановичем. • Дороговизна хоккея - это миф? • Успешность проекта "Хоккей идет к детям" • Взаимоотношения Федерации хоккея Беларуси и ИИХФ