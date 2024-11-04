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Год качества в Беларуси: достижения и вызовы

04.11.2024

Каковы успехи и вызовы Года качества в Беларуси? Об этом рассказал Владислав Татаринович, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь. • Как законопроекты и стратегические программы влияют на экономическое развитие страны? • Какие планы на 2025 год, завершающий пятилетний цикл, уже обсуждаются? • Как улучшить бюджетное прогнозирование и целевое финансирование для достижения комфортных условий жизни?

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Год качества в Беларуси: достижения и вызовы