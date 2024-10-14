Государственный знак качества! Сколько претендентов на победу и что будут оценивать? 14.10.2024

Путь к сердцу потребителя лежит через качество, вот почему этому понятию уделяется такое внимание. В Беларуси в этом году утверждено 614 государственных стандартов. Всего же их около 32 тысяч. И у современных предприятий появился шанс повторить судьбу легендарных брендов. Войти в историю поможет Государственный знак качества. - Сколько претендентов на победу? Что будут оценивать? - И почему после получения награды не выйдет почивать на лаврах? Рассказала председатель Госстандарта Еленой Моргуновой.