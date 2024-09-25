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Актуальное интервью | Юрий Шевцов
25.09.2024
• Идеологические фильтры в искусственном интеллекте • На кого работает нейросеть • Как ИИ воздействует на общественное мнение • Какие вызовы несут персональные помощники Об этом и не только - в "Актуальном интервью" с политологом Юрием Шевцовым.
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21 видео
Актуальное интервью | Юрий Шевцов25.09.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Рачков06.12.2024
Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Виссарионов03.12.2024
Актуальное интервью | Роман Головченко02.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Мательский02.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Пархамович02.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Кочанова29.11.2024
Актуальное интервью | Никита Белеченко28.11.2024
Актуальное интервью | Павел Муравейко28.11.2024
Актуальное интервью | Алексей Леонков28.11.2024
Актуальное интервью | Андрей Василевич28.11.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина26.11.2024
Актуальное интервью | Юлия Бердникова25.11.2024
Актуальное интервью | Наталья Лаптева25.11.2024
Актуальное интервью | Элеонора Качаловская24.11.2024
Актуальное интервью | Артем Ткач23.11.2024