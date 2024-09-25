Актуальное интервью | Юрий Шевцов 25.09.2024

• Идеологические фильтры в искусственном интеллекте • На кого работает нейросеть • Как ИИ воздействует на общественное мнение • Какие вызовы несут персональные помощники Об этом и не только - в "Актуальном интервью" с политологом Юрием Шевцовым.