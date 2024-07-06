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Как изменился Донбасс после вступления в состав РФ? Помощь Беларуси жителям ДНР

06.07.2024

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Как изменился Донбасс после вступления в состав РФ? Помощь Беларуси жителям ДНР

Белорусский опыт по целому ряду направлений может стать полезным для восстановления экономики Донбасса.

Об этом в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей заявил сенатор Совета Федерации Федерального собрания России от ДНР Александр Волошин.

Регион, несмотря на боевые действия, развивается.

  • Кому нужен чёрный пиар на оздоровлении детей Донбасса в наших лагерях?

  • Кто спонсор терроризма в регионе?

  • Что скрывают европейские политики от своих граждан?

А также какие белорусские технологии Донбасс уже сегодня заинтересован взять на вооружение?