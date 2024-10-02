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Как любовь к родине вдохновляет молодежь? Александр Дединкин

02.10.2024

Как образование может способствовать патриотизму среди молодежи? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Александр Дединкин, педагог, блогер, кандидат исторических наук. - Почему важно сохранять историческую память для будущих поколений? - Какое влияние на молодежь оказывают культурные мероприятия и праздники? - Как вдохновить молодежь на участие в жизни родной страны?

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Как любовь к родине вдохновляет молодежь? Александр Дединкин