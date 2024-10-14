Как осуществляется помощь в ОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля"? 14.10.2024

ОБО "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля" оказывает помощь матерям и целым семьям, проводит предабортное консультирование. - Увеличилось ли число многодетных семей в Беларуси? - Решаются ли белорусы иметь трое и более детей? Об этом в "Актуальном интервью" рассказала председатель Центра Вероника Сердюк