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Как поддерживается лесное богатство и какие меры принимаются для его сохранения?
17.09.2024
В преддверии зимнего сезона поговорили с Министром лесного хозяйства Александром Куликом о текущем состоянии леса в стране и выполнении поручения Президента по наведению порядка на лесосеках. 🔹 Сколько древесины уже переработано и какие меры принимаются для повышения эффективности? 🔹 Как обстоят дела с техникой и рабочими на местах? 🔹 Влияние рыночной конъюнктуры на спрос на древесину? 🔹 С какими проблемами сталкиваются лесозаготовители? Как наше лесное богатство поддерживается и какие меры принимаются для его сохранения - в "Актуальном интервью".
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