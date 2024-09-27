Актуальное интервью | Александр Рудько 27.09.2024

Какие последствия для людей, страдающих от действий пограничников Литвы, Латвии и Польши? Об этом поговорили с Александром Рудько, заместителем начальника главного следственного управления ЦА СК Беларуси. • Почему действия должностных лиц Латвии и Польши вызывают наибольшее беспокойство? • Какие факты насилия и нарушения прав человека были зафиксированы на границе? • Есть ли надежда на справедливость для пострадавших? • Наблюдаются ли садистские наклонности среди пограничников, и какие методы насилия они применяют?