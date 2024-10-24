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Актуальное интервью | Наталия Заболотских

24.10.2024

Наша история - главное противостояние разрушающим ценностям. - Как противостоять западной идеологии? - Культурный код жителей СНГ: в чем его особенность? - Почему так важен диалог между народами? О преемственности культуры и традиций поговорим с политологом, руководителем Евразийского центра проектных инициатив Натальей Заболотских.

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Актуальное интервью | Наталия Заболотских