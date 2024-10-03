Культурный шок для американцев | Братья Бланк о Беларуси 03.10.2024

Капремонт в Минске за кусок американской пиццы и популяризация ЛГБТ под видом "современных" ценностей. Братья Бланк чуть более 10 лет назад переехали в Беларусь. Открыли школу английского и много путешествуют по стране. А ещё хвалят белорусскую экономику, рассказывают о контрасте двух стран и впечатлениях от недавней поездки в Нью-Йорк. Что случилось с известной "свободой слова" в США и почему Беларусь - культурный шок для американцев?