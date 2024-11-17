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Международная выставка импорта в Шанхае | Белорусская продукция в Китае

17.11.2024

В Китае прошла международная выставка импорта. Чем белорусы покорили Шанхай? В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" подробности рассказал Генеральный консул Беларуси в Шанхае Андрей Андреев. А так же: - Белорусская продукция на китайском рынке. - Взаимовыгодное сотрудничество. - Партнерство стран в рамках ШОС и БРИКС.

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Международная выставка импорта в Шанхае | Белорусская продукция в Китае