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Актуальное интервью | Сергей Лавров
23.06.2022
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21 видео
Актуальное интервью | Сергей Лавров23.06.2022
Актуальное интервью | Алексей Богданов08.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров01.01.2025
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Золотарев30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
Актуальное интервью | Александр Маркевич27.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Кривошеев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Лавров
Выгораживание киевского режима Западом, неспособность принять альтернативную точку зрения и изменения геополитического мироустройства. Актуальными мнениями по широкому спектру международной повестки с телеканалом "Беларусь 1" поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.