Актуальное интервью | Сергей Лавров

Выгораживание киевского режима Западом, неспособность принять альтернативную точку зрения и изменения геополитического мироустройства. Актуальными мнениями по широкому спектру международной повестки с телеканалом "Беларусь 1" поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.