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Минск - Санкт-Петербург: ключевые направления сотрудничества

27.10.2024

Двусторонние отношения между Беларусью и Санкт-Петербургом стали по-настоящему родственными. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Торговля, наука, культура, образование - одни из важных направлений сотрудничества двух стран.

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Минск - Санкт-Петербург: ключевые направления сотрудничества