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Митрополит Вениамин: История православия на белорусских землях насчитывает более 1030 лет

11.10.2024

Белорусская православная церковь отмечает 35-летие обретения экзархата. Чем было вызвано его образование, рассказал Патриарший Экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Вениамин в "Актуальном интервью". - Как перестройка и изменение общественной жизни повлияли на духовное развитие общества? - Что означало создание экзархата для верующих белорусов? - Как изменилось церковное строительство и возвращение утраченных храмов за последние 35 лет? - Каковы перспективы развития православия в Беларуси в современном мире?

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Митрополит Вениамин: История православия на белорусских землях насчитывает более 1030 лет