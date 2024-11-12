Моника Карбовска: санкции против Беларуси — это попытка подавить независимость 12.11.2024

Польша не является независимой страной, а лишь инструментом в руках международных элит. Об этом в "Актуальном интервью" заявила польская эмигрантка Моника Карбовска, живущая во Франции. 🔺Почему Польша не является независимой страной, и как это отражается на действиях польской армии? 🔺Что представляют собой протесты "жёлтых жилетов" во Франции? 🔺Каковы перспективы отношений между Польшей и соседними странами? Об этом и не только смотрите прямо сейчас!