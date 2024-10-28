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Новая геополитическая реальность | Саммит БРИКС | Противостояние санкциям

28.10.2024

Зарождение многополярного мира уже у границ Союзного государства. Об этом рассказала эксперт Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Мария Родионова. • Союзы нового мироустройства: БРИКС как противовес однополярному миру • Унификация законов Союзного государства как ответ санкциям • Взаимодействие в рамках ШОС и БРИКС

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Новая геополитическая реальность | Саммит БРИКС | Противостояние санкциям