Актуальное интервью | Артем Папковский 05.10.2024

Новым ПДД быть! Изменения коснутся в основном велосипедистов и самокатчиков. 🔹 Спешивание на пешеходном переходе. 🔹 Электросамокаты нужно будет регистрировать в ГАИ. 🔹 Новые правила облегчат квалификацию ДТП. Об этом и не только - в "Актуальном интервью" с адвокатом Минской городской коллегии адвокатов Артемом Папковским.