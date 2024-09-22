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Общественное мнение | Социология в Беларуси | Как не попасться на мошенников

22.09.2024

Социология стала активно развиваться в Беларуси, что вызывает общественный интерес. Социология стала активно развиваться в Беларуси, что вызывает общественный интерес. Общественное мнение - это очень мощный ресурс. Об этом заявил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец. • Как выявить мошенника под маской социолога? • Социологические исследования в преддверии электоральной кампании • Как изучается общественное мнение?

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Общественное мнение | Социология в Беларуси | Как не попасться на мошенников