Актуальное интервью | Дмитрий Солей 17.09.2024

"Независимо от того, что не было на костюме государственного герба, надписей "Беларусь", все равно я уверен, что весь Париж, вся Франция, весь мир знал, что на пьедестале почета стоит Беларусь с серебряной наградой", - рассказал серебряный призер Паралимпиады-2024 Дмитрий Солей. Какая обстановка была на Паралимпийских играх в Париже, было ли психологическое давление и кто первый поздравил спортсмена с победой? Обо всем этом узнаете из "Актуальное интервью".