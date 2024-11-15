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Отношения Беларуси и Аргентины | Опыт и компетенции белорусов за рубежом

15.11.2024

Что объединяет Беларусь и Аргентину? В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" рассказал предприниматель (Аргентина) Николас Пинейро. А так же: - Белорусские товары и услуги востребованы за рубежом. - Хозяйственный подход: как в Аргентине относятся к инициативам Президента Беларуси? - Окно возможностей для развития продуктивных отношений.

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Отношения Беларуси и Аргентины | Опыт и компетенции белорусов за рубежом