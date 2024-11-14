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Победа Трампа: что ждет Украину? | Раскачивание общества перед выборами

14.11.2024

Как Победа Трампа может повлиять на мироустройство? Что ждёт Украину? 🔺Рассматривает ли НАТО Беларусь как фронт? 🔺Что ждать в Беларуси в преддверии президентской электоральной кампании? Об этом и не только рассказал Александр Артамонов политический обозреватель, военный эксперт (Россия) в "Актуальном интервью".

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Победа Трампа: что ждет Украину? | Раскачивание общества перед выборами