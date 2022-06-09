Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Актуальное интервью | Марчин Миколаек

09.06.2022

Выпуски

21 видео

Актуальное интервью | Марчин Миколаек

Потерпевший от ценностей свободной Европы и русофобских настроений польский активист Марчин Миколаек просит политическое убежище в Беларуси!

На родине ему грозит до пяти лет тюрьмы за поддержку специальной военной операции России и жителей Донбасса. Свою позицию он высказал в начале марта в соцсетях и за это на него завели уголовное дело!

Он покинул свою страну и приехал в Минск.

Общественный активист известен критикой действующего польского режима, откровенными высказываниями о таких проблемах "свободной Европы", как рост русофобия, переписывание исторической памяти, где подвиг советского солдата-освободителя (в борьбе с нацизмом) отрицается.

 

Актуальное интервью