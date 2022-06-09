3.35 RUB
3.47 USD
3.62 EUR
Актуальное интервью | Марчин Миколаек
09.06.2022
Выпуски
21 видео
Актуальное интервью | Марчин Миколаек09.06.2022
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Золотарев30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
Актуальное интервью | Александр Маркевич27.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Кривошеев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024
Актуальное интервью | Иван Эйсмонт22.12.2024
Актуальное интервью | Валентин Татарицкий22.12.2024
Актуальное интервью | Олег Дьяченко21.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Шкодин20.12.2024
Актуальное интервью | Кшиштоф Толвински19.12.2024
Актуальное интервью | Егором Олиферко19.12.2024
Актуальное интервью | Игорь Голуб18.12.2024
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2024
Актуальное интервью | Марчин Миколаек
Потерпевший от ценностей свободной Европы и русофобских настроений польский активист Марчин Миколаек просит политическое убежище в Беларуси!
На родине ему грозит до пяти лет тюрьмы за поддержку специальной военной операции России и жителей Донбасса. Свою позицию он высказал в начале марта в соцсетях и за это на него завели уголовное дело!
Он покинул свою страну и приехал в Минск.
Общественный активист известен критикой действующего польского режима, откровенными высказываниями о таких проблемах "свободной Европы", как рост русофобия, переписывание исторической памяти, где подвиг советского солдата-освободителя (в борьбе с нацизмом) отрицается.