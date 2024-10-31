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Право на трудовую пенсию | Как закон защищает добросовестных работников?

31.10.2024

Социальная политика государства - всегда во внимании! Об этом в проекте "Актуальное интервью" заявил зампредседателя Верховного Суда Беларуси Андрей Алещенко. Обсудим: - Спорные вопросы: белорусские суды помогают подтвердить трудовой стаж - Неполная выплата: работник в праве рассчитывать на возмещение ущерба - Судебная практика: почему необходимо привести применение норм законов к единообразию

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Право на трудовую пенсию | Как закон защищает добросовестных работников?